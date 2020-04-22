2020-04-22T11:44:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Вспышка коронавируса произошла в Донецке

Медики фиксируют там большое количество заболевших
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Донецке зарегистрировано 48 зараженных коронавирусомВ Донецке зарегистрировано 48 зараженных коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Медики зафиксировали в городе Донецке Ростовской области резкий рост больных COVID-19. Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, только за последние три дня в там зарегистрировано 48 зараженных.

- Увеличение числа заболевших связано в тем, что в город вернулись люди, которые находились в других регионах страны на заработках, - сообщили представители штаба.

Так, за минувшие сутки в Ростовской области количество заболевших увеличилось на 52 человека. На Дону специалисты зафиксировали уже 398 инфицированных. 18 человек выздоровели.

Стоит отметить, что заболевание проходит у всех в разной форме. Сейчас 88 пациентов лечатся в стационаре и еще 25 находится в обсерваторе. В тяжелом состоянии находятся три человека, они находятся под аппаратами ИВЛ. Медики следят за состоянием здоровья больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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