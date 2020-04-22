За ночь ростовские автоворы сняли весь перед с "Лансера"

22 Апр 2020 2020-04-22T13:13:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону автоворы за одну ночь буквально раздели иномарку, сняв с ее все передние запчасти кузова. Владелец обнаружил свою машину в таком состоянии утром 22 апреля. Он припарковал ее в Западном районе города. Шокированный водитель рассказал о этом в социальных сетях и опубликовал фотографию.

На снимке, действительно, машина буквально разобрана. Она стояла на улице Портовой 166. Неизвестные под покровом ночи пробрались к авто и мастерски сняли с "Митсубиси - Лансер" передний бампер, фары, противотуманки и даже капот. Машина осталась "без лица".

Остались свидетели жестокой расправы над иномаркой или нет - неизвестно. А пока владельцу остается считать убытки и искать новые запчасти. В период, когда никто не работает, сделать это будет непросто. Водителю придется потратить десятки тысяч рублей, чтобы привести авто в прежнее состояние.

Подписчики сообщества активно комментируют публикацию ростовчанина. Многие говорят, что такие инциденты, когда машины остаются "голые", стали происходить чаще, чем обычно.

В донском МВД прокомментировали эту ситуация. Сообщается, что по данному факту в полицию поступило сообщение и сейчас идет проверка.

- На данный момент правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU