Центральный рынок в Таганроге продолжил работу

22 Апр 2020 2020-04-22T13:00:46+03:00

Все недоработки и нарушения устранены Фото: Светлана Макеева

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Специалисты устранили нарушения, выявленные на Центральном рынке в Таганроге. Предприниматели проложили работу. Об этом рассказали в городском оперштабе по предотвращению коронавирусной инфекции.

Теперь сами собственники торговых точек будут совместно со специалистами контролировать соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, ранее сообщалось, что работу Центрального рынка Таганрога проверяющими было рекомендовано приостановить до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Сейчас все недоработки и нарушения устранены. Рынок работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU