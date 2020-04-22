Центральный рынок в Таганроге продолжил работу
Специалисты устранили нарушения, выявленные на Центральном рынке в Таганроге. Предприниматели проложили работу. Об этом рассказали в городском оперштабе по предотвращению коронавирусной инфекции.
Теперь сами собственники торговых точек будут совместно со специалистами контролировать соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.
Напомним, ранее сообщалось, что работу Центрального рынка Таганрога проверяющими было рекомендовано приостановить до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
Сейчас все недоработки и нарушения устранены. Рынок работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU