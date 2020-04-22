Плюсы пандемии: на Дону снизилось количество "пьяных" ДТП

22 Апр 2020 2020-04-22T13:37:06+03:00

Для сравнения в прошлом году с 27 марта по 22 апреля в таких авариях погибли 3 человека

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По сравнению с прошлым годом в Ростовской области снизилось количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В период с 27 марта по 22 апреля в 2019 году таких аварий было значительно больше. Можно сказать, что положительная динамика отмечается на фоне пандемии коронавируса, из-за которой многие водители остаются дома.

По данным регионального ГИБДД, в прошлом 2019 году с 27 марта по 22 апреля на территории Ростовской области произошло 79 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые находились в состоянии опьянения. В результате таких аварий погибли три человека и еще 34 получили травмы различной степени тяжести. Многие из них после ДТП были доставлены в больницы.

Однако сейчас ситуация улучшилась. На дорогах стало меньше машин и, как видно, меньше пьяных водителей. В период с 27 марта по 22 апреля число таких аварий - 56. Погиб только один человек и семь пострадали.

Стоит отметить, что режим самоизоляции ввели в донском регионе 31 марта. На улицах городов, действительно, стало намного меньше машин. Многие остались дома - на работу не пошли. Клубы, бары и все развлекательные организации закрыты. У водителей, которые могут сесть за руль в нетрезвом виде, стало меньше соблазнов, и статистика улучшилась.

Кроме этого, на дорогах появилась больше постов ГИБДД. Патрульные работают в Ростове, а также при въезде в донскую столицу. Останавливают буквально каждую машину, общаются с водителями и проверяют наличие специальных пропусков. В такой обстановке только самые безответственные граждане могут позволить себе управлять авто в нетрезвом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU