В Ростовской области мужчина угнал иномарку своего знакомого, чтобы покататься
В Ростовской области в полицию обратился владелец иномарки, который рассказал, что кто-то угнал его машину. По словам потерпевшего, он припарковал своей «Хендай Акцент» возле дома вечером, а вот утром - когда вышел на улицу, не обнаружил машину. Инцидент произошел в Багаевском районе Дона.
По горячим следам полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель. Парень отпираться не стал и признался стражам порядка, что взял машину своего знакомого, чтобы покататься. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по регионуи, теперь в отношении любителя халявы возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Сейчас мужчина находится под домашним арестом в ожидании суда.
ИСТОЧНИК KP.RU