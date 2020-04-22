В Ростовской области мужчина угнал иномарку своего знакомого, чтобы покататься

22 Апр 2020 2020-04-22T14:00:54+03:00

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В Ростовской области в полицию обратился владелец иномарки, который рассказал, что кто-то угнал его машину. По словам потерпевшего, он припарковал своей «Хендай Акцент» возле дома вечером, а вот утром - когда вышел на улицу, не обнаружил машину. Инцидент произошел в Багаевском районе Дона.

По горячим следам полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель. Парень отпираться не стал и признался стражам порядка, что взял машину своего знакомого, чтобы покататься. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по регионуи, теперь в отношении любителя халявы возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Сейчас мужчина находится под домашним арестом в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU