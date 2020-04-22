Время пневмоний: российских звезд шоу-бизнеса повально отправляют в больницы

22 Апр 2020 2020-04-22T14:08:09+03:00

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Отечественные звезды эстрады, как и прочие россияне, переживают непростой период, связанный с распространением коронавирусной инфекции в стране и мире. Популярных артистов точно так же госпитализируют в больницы с симптоматикой, весьма напоминающей описанные медиками проявления опасного заболевания.

НАДЕЖДА БАБКИНА ПОПРОСИЛАСЬ В КОММУНАРКУ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

В числе первых коронавирусом заразился Лев Лещенко. К счастью, здоровью 78-летнего мэтра сейчас уже ничего не угрожает, из клиники его успешно выписали.

Немного другая ситуация происходит с 70-летней Надеждой Бабкиной. Любимая россиянами певица до сих пор находится под медицинским наблюдением в Коммунарке. Несмотря на то, что сама Надежда Георгиевна перед госпитализацией была убеждена в том, что заразилась коронавирусом, сданные анализы показали пневмонию.

- 19 марта мы отмечали юбилей Надежды Георгиевны. Она пригласила около 40 человек, в основном сотрудников своего театра, - рассказала KP.RU подруга Бабкиной.

По словам гостьи, столы для банкета были накрыты в фойе театра, а рядом с артисткой сидела ее подруга Ада, которая прилетела к ней на день рождения из США. Ровно через сутки возлюбленного Ады госпитализировали с коронавирусом. У Надежды Бабкиной тоже начался кашель и поднялась температура. После недельного лечения дома состояние певицы ухудшилось и она попросила отвезти ее в Коммунарку.

В итоге все сотрудники театра сдали тесты на смертельно опасную инфекцию. К счастью, ни один из них не оказался положительным. Однако коронавирус обнаружили у соведущего Бабкиной по «Модному приговору» Александра Васильева.

Стилист предположил в беседе с KP.RU, что мог заразиться от Надежды Георгиевны, но зла на нее не держит, поскольку телеведущая в тот момент не знала, что больна.

СТАС МИХАЙЛОВ ПРЕДЛОЖИЛ ВРАЧАМ ИССЛЕДОВАТЬ СВОЮ ПЛАЗМУ

Попавшего в больницу с двухсторонней пневмонией Стаса Михайлова также выписали из медучреждения, сейчас он на карантине. Как показал финальный тест, певец все-таки переболел коронавирусом, о чем поведал «Комсомольской Правде».

Михайлов отметил, что первым симптомом, по которому можно предположить наличие COVID-19, является потеря обоняния. Он столкнулся с этим лично.

- У меня пропало обоняние. Если у вас такой же симптом, не надо списывать это на аллергию, это уже звоночек начальной стадии болезни. У кого-то вирус проходит без особых симптомов. Кто-то просто кашляет. У третьих, как у меня, потеря обоняния, температура, - поделился своим опытом артист. - Первые два теста коронавирус не показали. Третий тест, когда была острая фаза, пограничный пришел. Четвертый тест был уже отрицательным. Потом я сделал тест на наличие антител. Он уже показал, что коронавирусные антитела у меня есть. Мои догадки, что я все-таки переболел коронавирусом, подтвердил и Роспотребнадзор.

После теста на антитела Стас Михайлов публично предложил врачам свою плазму для исследований, чтобы помочь в создании вакцины против коронавируса.

- Большая ошибка, что люди, выходя из больницы, сразу начинают обниматься с близкими. Даже если тебя выписали и тесты у тебя отрицательные, еще 10 - 12 дней ты носитель коронавируса, - предупредил певец.

Не подтвердился тест на опасную инфекцию у матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой и композитора Игоря Николаева. Но попали в больницу одновременно.

- Мне сделали три анализа на вирус, и все отрицательные. У меня все началось с температуры. Вызвала врача, он меня послушал и сразу сказал, что у меня пневмония. Никаких болей и кашля не было. Я точно знаю, где я подхватила пневмонию. В бассейне кто-то окно открыл, а я не заметила, вышла из воды в мокром купальнике, и меня продуло. Сейчас меня уже выписали, сижу дома одна. Дочка рядом живет, она мне привозит продукты, - пояснила Нарусова «Комсомолке».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Мы поинтересовались у специалиста, чем можно объяснить рост заболеваний пневмонией у российских звезд шоу-бизнеса? При том, что коронавирус у них выявляется значительно реже, чем пусть неприятное, но все-таки не такое страшное воспаление легких. «Может быть, дело в мутации?», - задались мы вопросом.

- Мутация - настолько сложный и редкий процесс, что о нем даже не надо говорить, - объяснил вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев. - Почему так много пневмонии? Просто пришло ее время. Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет. Особенно пневмонией болеют пожилые люди, для них это частое заболевание. Есть или нет у них коронавирус, с дыхательной системой там уже не все в порядке. Это для них место наименьшего сопротивления, как мы, медики, говорим. Поэтому так много заболеваний пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU