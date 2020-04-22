"Семейные страсти": дочь Басты похвасталась жуткой травмой руки

22 Апр 2020 2020-04-22T14:10:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодая жена ростовского рэпера Басты Елена показала фотографию дочери с ужасающей кровавой раной на руке, а также предметом, торчащим из ладони.

Брюнетка сообщила, что на самоизоляции ее старшая дочь решила попробовать что-то новое, поэтому стала изучать видеоуроки по созданию пластического грима.

- Ребят, вам гример на съемки не нужен? Это просто удивительно, Маша заинтересовалась именно этой профессией и попросила найти ей на YouTube мастер-классы. Предупредила, что вчера салфетки покрасила и засушила на ночь, сегодня сделает бинты. А ваши дети чем занимаются на карантине, - сообщила жена рэпера.

elena_pinskayavakulenko Старшая дочь Басты попробовала себя в качестве гримера

Многие люди даже только не вчитались в подпись, поэтому действительно подумали, что ребенок получил травму. Матери досталось от подписчиков за фото: "Поначалу подумала: какая сильная девочка! Так поранилась и продолжает улыбаться", "Куда же родители смотрели", "Какая маленькая, но какая сильная", "О господи! Я реально думала, что с ручкой беда. Она молодец. Интересное направление".

Впрочем, многие оценили творческие навыки девочки и посоветовали развивать неординарные способности в ребенке.

ИСТОЧНИК KP.RU