2020-04-22T14:10:07+03:00
Общество

"Семейные страсти": дочь Басты похвасталась жуткой травмой руки

Девочка ошарашила родных [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Баста с семьей. Фото: Instagram Елена Пинская-ВакуленкоБаста с семьей. Фото: Instagram Елена Пинская-Вакуленко
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Молодая жена ростовского рэпера Басты Елена показала фотографию дочери с ужасающей кровавой раной на руке, а также предметом, торчащим из ладони.

Брюнетка сообщила, что на самоизоляции ее старшая дочь решила попробовать что-то новое, поэтому стала изучать видеоуроки по созданию пластического грима.

- Ребят, вам гример на съемки не нужен? Это просто удивительно, Маша заинтересовалась именно этой профессией и попросила найти ей на YouTube мастер-классы. Предупредила, что вчера салфетки покрасила и засушила на ночь, сегодня сделает бинты. А ваши дети чем занимаются на карантине, - сообщила жена рэпера.

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Старшая дочь Басты попробовала себя в качестве гримера
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Многие люди даже только не вчитались в подпись, поэтому действительно подумали, что ребенок получил травму. Матери досталось от подписчиков за фото: "Поначалу подумала: какая сильная девочка! Так поранилась и продолжает улыбаться", "Куда же родители смотрели", "Какая маленькая, но какая сильная", "О господи! Я реально думала, что с ручкой беда. Она молодец. Интересное направление".

Впрочем, многие оценили творческие навыки девочки и посоветовали развивать неординарные способности в ребенке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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