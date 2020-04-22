Ростовчанин вынес из квартиры соседки шубу, золото и ноутбук

22 Апр 2020 2020-04-22T14:09:16+03:00

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В Ростове-на-Дону кто-то ограбил квартиру местной жительницы, пока та спала. Пробудившись ото сна, женина не досчиталась в квартире шубы, ноутбука и золота. В общей сложности, все пропавшее у нее имущество, дама оценила всего-то в 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в донском главке. Там же добавили, что стражам порядка удалось отыскать и предполагаемого преступника.

Им оказался сосед потерпевший ростовчанки - 37-летний мужчина, который в свое время уже был судим за кражу. Как оказалось, злоумышленник проник в ее квартиру, верно подобрав ключ к замку на входной двери.

Теперь в отношении него будет возбуждено еще одно уголовно его по статье "Кража". Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он продет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU