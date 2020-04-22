Мужчина украл из поезда в Ростовской области 600 кг алюминия

22 Апр 2020 2020-04-22T14:45:23+03:00

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29-летнего жителя Каменска-Шахтинского сотрудники транспортной полиции задержали по подозрению в краже 600 кг алюминия из грузового поезда. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО пояснили, злоумышленник похитил 29 алюминиевых слитков металла.

В ходе предварительно расследования было установлено, что мужчина совершил крупную кражу во время стоянки поезда на станции Лихая в Ростовской области. Весь похищенный металл он вывез на своей машине, а позже спрятал. Все имущество он собирался сдать в пункт приема металлолома.

Специалисты оценили причиненный вред в 67 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU