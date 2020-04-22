Первые минуты на родине: появились фотографии прибытия донских жителей из Таиланда

22 Апр 2020 2020-04-22T15:16:34+03:00

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В аэропорте "Платов" накануне приземлился самолет из Таиланда, на борту которого было 36 жителей Дона, застрявших в чужой стране из-за пандемии коронавируса. Этим же рейсом в Россию вернулись люди из Ставропольского края, Краснодарского края и республики Крым. Их посадили на автобусы и развезли по домам.

Сегодня появились первые фотографии долгожданного возвращения на родину. Всего на борту было 69 пассажиров, среди которых 14 детей. Для российских туристов сотрудники "Платова" подготовили специальный коридор.

На территории воздушной гавани их сопровождали специалисты, соблюдая все меры предосторожности. Они были одеты в защитные костюмы. Как сообщил 1rnd со ссылкой на директора по стратегическим коммуникациям аэропорта, каждому прибывшему измерили температуру и взяли анализы на коронавирус. Им также вручили под роспись поставление правительства, согласно котором они должны находится дома на строгом карантине в течение 14 дней.

Для них организовали специальный коридор.

Среди пассажиров было 36 жителей Дона

Всем измерили температуру и взяли тест на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU