Ростовский бизнесмен может отправиться в тюрьму на три года из-за травм рабочего на стройке
21-летний парень получил серьезные травмы на стройке. Как сообщили в региональном отделении СУ СК, его работодатель предстанет перед судом за ряд нарушений требований безопасности.
По материалам дела, бизнесмен проводил земляные работы в районе переулка Ахтарский, 1. На участке находились электрокоммуникации. Для работы подозреваемый нанял 21-летнего парня, но никаких договор работодатель с ним не заключил, а также были нарушены правила безопасности при ведении земельных работ. 21-летний рабочий получил электроожоги тела в тяжелой форме.
Следователи завели на предпринимателя уголовное дело за нарушение безопасности при проведении земляных работ. В случае, если вина работодателя будет доказана, то ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU