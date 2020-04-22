2020-04-22T15:59:39+03:00
Общество

Ростовский бизнесмен может отправиться в тюрьму на три года из-за травм рабочего на стройке

Работодатель нарушил требования безопасности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободыПодозреваемому грозит до трех лет лишения свободы
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21-летний парень получил серьезные травмы на стройке. Как сообщили в региональном отделении СУ СК, его работодатель предстанет перед судом за ряд нарушений требований безопасности.

По материалам дела, бизнесмен проводил земляные работы в районе переулка Ахтарский, 1. На участке находились электрокоммуникации. Для работы подозреваемый нанял 21-летнего парня, но никаких договор работодатель с ним не заключил, а также были нарушены правила безопасности при ведении земельных работ. 21-летний рабочий получил электроожоги тела в тяжелой форме.

Следователи завели на предпринимателя уголовное дело за нарушение безопасности при проведении земляных работ. В случае, если вина работодателя будет доказана, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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