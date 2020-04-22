В апреле без работы остались более двух с половиной тысяч жителей Дона

22 Апр 2020 2020-04-22T16:17:01+03:00

Еще 15 тысяч человек пытаются встать на учет по безработице

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В Ростовской области в апреле зафиксирован рост числа тех, кто остался без работы. Больше 15 тысяч жителей Дона после потери трудового места отправили заявки в службы занятости по постановке на учет. На данный момент ведомство уже признало безработными свыше 2500 человек, остальные ожидают решения.

Как рассказал начальник управления государственной службы занятости по Ростовской области Сергей Григорян, началась активная обработке первых заявок, которые поступили от людей, потерявших работу. Григорян отметил, что ежедневно ведомство будет признавать безработными от 1000 до 1500 человек.

- В соответствии с законом решение о признании безработным принимается не позднее 11-го дня с момента подачи заявления. С этой недели мы начали рассматривать первые заявкам, которые поступили в дистанционном режиме, - отметил Григорян.

Глава управления также добавил, что только за последний месяц работу получили почти 1000 человек. Речь идет о тех, кто устроился через службы занятости. Однако на данный момент на территории региона без работы официально остаются 20 тысяч жителей, что немного больше, чем годом ранее.

При этом сейчас есть сферы, которые больше остальных, нуждаются в новых сотрудниках. Больше всего вакансий в сфере транспорта и медицины.

Напомним, что в Ростовской области почти 400 человек больны коронавирусом. Только за минувшие 24 часа врачи выявили еще 52 случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU