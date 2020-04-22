2020-04-22T17:33:34+03:00
Общество

Волгодонске слесарь умер после падения на стройке

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики не смогли спасти жизнь мужчиныМедики не смогли спасти жизнь мужчины
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В Волгодонске 38-летний слесарь-ремонтник получил на стройке множественные травмы, которые привели к смерти. Как рассказали в региональном отделении СУ СК, трагедия произошла из-за обрушившейся металлической конструкции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Специалистами назначено проведение судебно-медицинской, инженерно-технической экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК.

Ответственные лица, допустившие нарушения требований охраны труда, будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае, если виновных установят и их причастность будет доказана в суде, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или лишение права заниматься какой-либо деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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