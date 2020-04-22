Дело по факту неадекватного поведения блогера Гаспара Авакяна прекратили в Ростове

22 Апр 2020 2020-04-22T19:27:40+03:00

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В донской столице административное дело в отношении известного блогера Гаспара Авакяна прекращено.

Напомним, что в феврале 2020 года он был задержан за мелкое хулиганство. Он нецензурно выражался в общественном месте. Неприятный инцидент тогда произошел в ресторане "Колбасный цех" на проспекте Буденновском. Авакян тогда заказал мясо, но попросил принести им с коллегой документы на него.

Но вместо этого к ним подошел мужчина и начал возмущаться критическим материалом Гаспара о ресторане. Незнакомец выражался весьма нецензурно и отказался предоставить какие-либо документы на мясо, а блогера и его коллегу и вовсе оказались обслужить. Об этом рассказал сам Авакян. Но тогда его обвинили в том, что он выражался матом и провоцировал оппонента на драку.

Как указано в постановлении, Ленинский районный суд рассмотрел дело и не нашел в нем состава правонарушения, решение может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU