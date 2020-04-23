2020-04-23T09:10:44+03:00
Общество

THE University Impact Rankings: ЮФУ вошел в список 200 лучших вузов по всему миру

Престижный международный рейтинг создан для оценки вклада университетов в социально-экономическое развитие своих государств
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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Рейтинговое агентство Times Higher Education представило результаты нового рейтинга - THE University Impact Rankings, созданного для оценки вклада вузов всего мира в социально-экономическое развитие своих государств.

Известно, что престижный рейтинг объединил 767 университетов по всему миру. При выборе учебных заведений оценивались показатели масштабов деятельности университета, его менеджмента, исследования и достижения целей устойчивого развития ООН.

И этом году в рейтинге THE University Impact Rankings Южный федеральный университет продвинулся вперед по всем 17 позициям, среди которых: «Хорошее здоровье и благополучие», «Качественное образование», «Гендерное равенство» и другие, а также вошел в список 200 лучших вузов по всему миру.

Рейтинги воздействия высшего образования Times на сегодня - единственные верные глобальные таблицы эффективности, в которых университеты оцениваются по целям, прописанным в ООН в области устойчивого развития.

Напомним, что они были приняты еще в 2016 году и включили в себя 17 задач, направленных на обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования, достижение гендерного равенства и содействие инновациям.

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