Ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей за три дня выдал ВТБ

23 Апр 2020 2020-04-23T09:08:48+03:00

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Объем выданных ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5% ВТБ увеличил до 500 млн рублей. Всего за три дня заемщики провели около 200 сделок в крупнейших регионах России. Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 млн рублей.

Как рассказали в банке, «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября нынешнего года оформить кредит по льготной ставке 6,5% тем клиентам, которые решили приобрести квартиры в новостройках. При этом максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 8 млн рублей, а для остальных регионов России - 3 млн рублей. Срок ипотеки – до 20 лет. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%.

К слову, ВТБ уже выдает каждую четвертую ипотеку в стране. Банк - один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Он же первым уже с 17 апреля начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования.

Так, по итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос до 1,74 трлн рублей. Рост составил на 3,5%. Всего же за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.