2020-04-22T20:07:49+03:00
Происшествия

В донском аэропорту поймали грека с патронами в багаже

Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу
Виктория Никитина
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В Ростове поймали грека с патронамиВ Ростове поймали грека с патронамиФото: "КП" Архив
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В ростовском аэропорту задержали мужчину из Греции, который попытался пронести патроны. Попытка была пресечена прямо в здании авиагавани.

По данным телеканала РЕН ТВ, 53-летний грек сообщил, что он является сотрудником греческой полиции. По его словам, он даже имеет разрешение на свободное ношение табельного оружия.

Мужчина также рассказал, что прилетел в Россию в августе 2019 года в качестве наблюдателя ОБСЕ. Патроны для табельного пистолета оказались в его багаже по случайности.

Предметы, внешне схожие с патронами, были у гражданина Греции изъяты и направлены на исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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