В донском аэропорту поймали грека с патронами в багаже
В ростовском аэропорту задержали мужчину из Греции, который попытался пронести патроны. Попытка была пресечена прямо в здании авиагавани.
По данным телеканала РЕН ТВ, 53-летний грек сообщил, что он является сотрудником греческой полиции. По его словам, он даже имеет разрешение на свободное ношение табельного оружия.
Мужчина также рассказал, что прилетел в Россию в августе 2019 года в качестве наблюдателя ОБСЕ. Патроны для табельного пистолета оказались в его багаже по случайности.
Предметы, внешне схожие с патронами, были у гражданина Греции изъяты и направлены на исследования.
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ИСТОЧНИК KP.RU