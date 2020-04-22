В Ростове участились случаи засорения канализации

22 Апр 2020 2020-04-22T20:47:40+03:00

Это произошло именно во время действия режима самоизоляции

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Ростовчан попросили не бросать мусор в канализацию.

За период действия режима самоизоляции участились аварии на внутридомовых сетях канализации. В связи с этим жителей попросили очень внимательно отнестись к работе инженерных систем. Тогда снизится вероятность поломки различных сантехнических приборов, а также уменьшится нагрузка на городские сети.

- Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники. Нельзя выливать легковоспламеняющиеся жидкости и кислоту, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

А также категорически запрещено бросать в унитаз песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы. Не стоит допускать непроизводственного расхода водопроводной воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU