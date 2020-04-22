2020-04-22T20:47:40+03:00
Общество

В Ростове участились случаи засорения канализации

Это произошло именно во время действия режима самоизоляции
Виктория Никитина
Поделиться:
Ростовчан попросили не засорять канализации. Фото: администрация РостоваРостовчан попросили не засорять канализации. Фото: администрация Ростова
Изменить размер текста:

Ростовчан попросили не бросать мусор в канализацию.

За период действия режима самоизоляции участились аварии на внутридомовых сетях канализации. В связи с этим жителей попросили очень внимательно отнестись к работе инженерных систем. Тогда снизится вероятность поломки различных сантехнических приборов, а также уменьшится нагрузка на городские сети.

- Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники. Нельзя выливать легковоспламеняющиеся жидкости и кислоту, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

А также категорически запрещено бросать в унитаз песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы. Не стоит допускать непроизводственного расхода водопроводной воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовских рестораторов просят не сливать канализацию в Дон.

Городские власти вновь вернулись к вопросу благоустройства левобережной зоны.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове при пожаре на рынке погиб местный житель
Парень с обожженным на 85% телом скончался в Ростове после комы
Ремонт дороги в Обливском районе запланировали завершить летом
В Ростове участились случаи засорения канализации
В донском аэропорту поймали грека с патронами в багаже
Дело по факту неадекватного поведения блогера Гаспара Авакяна прекратили в Ростове
Супруга игрока ФК «Ростова» Алана Мамаева решила избавиться от лишнего веса
Волгодонске слесарь умер после падения на стройке
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
В апреле без работы остались более двух с половиной тысяч жителей Дона
Ростовский бизнесмен может отправиться в тюрьму на три года из-за травм рабочего на стройке
Первые минуты на родине: появились фотографии прибытия донских жителей из Таиланда
«Ростелеком» объявляет набор агентов для удаленной работы
Мужчина украл из поезда в Ростовской области 600 кг алюминия
Ростовчанин вынес из квартиры соседки шубу, золото и ноутбук
"Семейные страсти": дочь Басты похвасталась жуткой травмой руки
Время пневмоний: российских звезд шоу-бизнеса повально отправляют в больницы