Ремонт дороги в Обливском районе запланировали завершить летом
В Обливском районе Ростовской области ведутся работы по ремонту трассы, их планируют завершить предстоящим летом.
Ремонт идет на участках дороги Обливская - Советская - Боковская - Каргинская. В надлежащий вид будет приведено 4,3 километра дорожного полотна.
- В данный момент подрядчик выполняет устройство нового асфальтобетонного покрытия. Согласно госконтракту работы должны завершиться в июне 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Работы идут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в текущем году будет отремонтировано 102 объекта.
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Основные работы начнутся в сезон жары и отпусков.
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ИСТОЧНИК KP.RU