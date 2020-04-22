2020-04-22T21:13:11+03:00
Общество

Ремонт дороги в Обливском районе запланировали завершить летом

Будет отремонтировано более 4 километров дорог
Виктория Никитина
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Дорогу в Обливском районе отремонтируют летомДорогу в Обливском районе отремонтируют летомФото: "КП" Архив
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В Обливском районе Ростовской области ведутся работы по ремонту трассы, их планируют завершить предстоящим летом.

Ремонт идет на участках дороги Обливская - Советская - Боковская - Каргинская. В надлежащий вид будет приведено 4,3 километра дорожного полотна.

- В данный момент подрядчик выполняет устройство нового асфальтобетонного покрытия. Согласно госконтракту работы должны завершиться в июне 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Работы идут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в текущем году будет отремонтировано 102 объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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