Парень с обожженным на 85% телом скончался в Ростове после комы

22 Апр 2020 2020-04-22T21:51:32+03:00

Близкие парня до последнего надеялись, что он выживет

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В Ростове пострадавший в пожаре молодой человек умер после затяжной искусственной комы.

20-летний парень еще в 2020 году получил сильные ожоги. Его тело было обожжено на 85%, больше всего у него пострадали ноги. Смерть молодого человека стала по-настоящему трагичной.

- Врачи ввели его в искусственную кому. Была надежда, что, когда парня выведут из нее, пролечат, он будет жить, хоть и останется инвалидом… К сожалению, 21 апреля 2020 года он перестал дышать, - рассказали друзья молодого человека в соцсетях.

Родные и друзья высказали искренние соболезнования семье покойного.

"Такой молодой ушел… Ему бы еще жить и жить!", "Очень жаль парня, таким улыбчивым всегда был…", "Примите мои соболезнования. До последнего верил, что наш брат встанет на ноги!"

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ИСТОЧНИК KP.RU