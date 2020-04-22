2020-04-22T22:29:37+03:00
Происшествия

В Ростове при пожаре на рынке погиб местный житель

Погибший был преклонного возраста
Виктория Никитина
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В Ростове пожар унес жизнь пожилого мужчиныВ Ростове пожар унес жизнь пожилого мужчиныФото: "КП" Архив
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Пожилой ростовчанин погиб при пожаре на одном из донских рынков.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 апреля на рынке в Пролетарском районе. По неизвестной причине загорелся металлический павильон на проспекте 40-летия Победы. Сообщение о возгорании поступило около половины второго ночи. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на 12 квадратных метров.

- К тушению пожара привлекались 12 человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Полностью потушить огонь удалось меньше, чем за 20 минут. После ликвидации возгорания на месте происшествия было обнаружено тело пожилого мужчины. Сейчас устанавливаются причины пожара и личность погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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