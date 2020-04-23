2020-04-23T08:27:50+03:00
Общество

Виктория Лопырева публично рассказала о своей лени

Девушка не может заставить себя заниматься спортом
Виктория Никитина
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Модель Виктория Лопырева созналась в своей лени. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмМодель Виктория Лопырева созналась в своей лени. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева рассказала о недостатке у нее силы воли.

Девушка посетовала на то, что не может заставить себя заниматься спортом без стоящего над ней фитнес-тренера. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Виктория отметила, что сейчас много фитнес-блогеров, которые ведут свои занятия в онлайн-режиме. По ее словам, она никак не может заниматься, если рядом ее никто не уговаривает.

- Меня попросили записать серию тренировок, но из этого ничего не вышло, так как мне просто лень. Да, я делаю элементарную зарядку, приседаю в течении дня, где придется, делаю гимнастику для суставов и тянусь, - написала Виктория Лопырева.

Модель очень попросила рассказать о людях, которые могут вдохновить ее на онлайн-занятия. Пользователи в комментариях начали предлагать услуги различных тренеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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