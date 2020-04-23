В Новочеркасске при пожаре в доме спасли человека

23 Апр 2020 2020-04-23T09:50:55+03:00

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В среду, 22 апреля, в городе Новочеркасске произошел пожар. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 16:14. Звонивший рассказал, что горит жилой дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Мелиховскую.

- Пожар произошел в доме, площадь возгорания составила около двадцати квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Уже через 16 минут огнеборцам удалось локализовать пламя, еще через семь полностью ликвидировать пожар.

Как добавили в ведомстве, благодаря оперативным действиям пожарных, были спасены люди. При этом в огне пострадал 43-летний мужчина. Он получил ожоги. На скорой медики доставили его в ближайшую больницу.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU