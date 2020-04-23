Ростовский зоопарк из-за коронавируса просит горожан о помощи

23 Апр 2020 2020-04-23T09:59:58+03:00

Почти месяц туда не ходят посетители

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Почти месяц животные в Ростовском зоопарке скучают без посетителей. Во время самоизоляции горожанам запрещено посещать общественные места.

Ростовский зоопарк рассказал о том, как горожане могут помочь животным.

- В связи со сложившийся ситуацией в наш адрес часто поступают вопросы о том, как можно помочь Ростовскому зоопарку. Дорогие друзья, мы благодарны вам за желание оказать помощь, которая сейчас будет весьма кстати, -сообщили в пресс-службе городского зоопарка.

Неравнодушные ростовчане могут перевести деньги на официальном сайте зоопарка. В пожертвовании можно указать сумму, которая будет направлена на поддержание работы зоопарка. Перечисленные деньги сотрудники потратят на нужды животных.

У жителей донской столицы есть возможность купить билет можно на официальном сайте. Прийти в зоопарк люди смогут в любое удобное время, когда все ограничения будут сняты.

А еще ростовчане могут взять "опекунство" над полюбившимся питомцем.

ИСТОЧНИК KP.RU