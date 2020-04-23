Ростовские власти завершили выдачу спецпропусков

23 Апр 2020 2020-04-23T10:22:48+03:00

По итогу трех дней более 34 тысяч работодателей получили разрешения для своих сотрудников

Изменить размер текста: A A

Администрация Ростова-на-Дону завершила выдачу специальных пропусков, которые должны были получить все работающие на самоизоляции люди. Такие справки начали выдавать еще в начале недели и за три дня оформили почти полмиллиона разрешений.

Изначально в городе было организовано всего девять пунктов выдачи. Посетителей было так много, что на некоторых точках образовались очереди. Возникли трудности в обслуживании людей.

Уже на второй день пунктов выдачи стало намного больше. Власти оперативно развернули 16 дополнительных точек, где люди могли получить пропуска. 392 оператора принимали звонки и записывали людей на приемы, чтобы избежать столпотворений.

В результате слаженной работы по итогу трех дней, разрешения на перемещения по городу получили больше 34 тысяч хозяйствующих субъектов. Донским предприятиям выдали почти полмиллиона спецпропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU