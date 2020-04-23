Ростовские власти завершили выдачу спецпропусков
Администрация Ростова-на-Дону завершила выдачу специальных пропусков, которые должны были получить все работающие на самоизоляции люди. Такие справки начали выдавать еще в начале недели и за три дня оформили почти полмиллиона разрешений.
Изначально в городе было организовано всего девять пунктов выдачи. Посетителей было так много, что на некоторых точках образовались очереди. Возникли трудности в обслуживании людей.
Уже на второй день пунктов выдачи стало намного больше. Власти оперативно развернули 16 дополнительных точек, где люди могли получить пропуска. 392 оператора принимали звонки и записывали людей на приемы, чтобы избежать столпотворений.
В результате слаженной работы по итогу трех дней, разрешения на перемещения по городу получили больше 34 тысяч хозяйствующих субъектов. Донским предприятиям выдали почти полмиллиона спецпропусков.
ИСТОЧНИК KP.RU