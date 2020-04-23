2020-04-23T10:44:32+03:00
Общество

В Ростовской области хуторянину три года удавалось скрывать убийство своего знакомого

Тот закопал труп в лесопосадке, а еще прибрал к рукам чужое авто
Ольга ГОПАЛО
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На скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям.На скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Инцидент произошел в Каменском районе Дона. Как рассказали в региональной прокураторе, в суде установлено - тот убил своего знакомого. Преступление произошло прямо в доме подсудимого, который расположен в хуторе Волченский.

Оказалось, что друзья вместе выпивали, а потом между ними вспыхнула ссора. В результате, хозяин несколько раз ударил оппонента. От полученных травм гость скончался на месте происшествия.

В итоге мужчина решил скрыть преступление и, сев за руль автомобиля убитого, отвез его труп в лесопосадку, а после на той же машине вернулся домой. Три года ему удавалось избежать наказания: его друг числился без вести пропавшим. Однако правоохранителям все же удалось докопаться до правды.

Мужчина во всем признался и рассказал, где закопал труп. Известно, что судья признал его виновным и в убийстве, и в угоне. В результате, приговорил к 7,5 года лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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