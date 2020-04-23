В Ростове-на-Дону закончили выдавать пропуска для передвижения по городу

23 Апр 2020 2020-04-23T11:05:55+03:00

Однако в мэрии озвучили телефоны для тех, кто не успел

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В среду, 22 апреля, в Ростове-на-Дону закончили выдавать пропуска, которые дают разрешения для передвижения по городу в дни объявленной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Часть городских предприятий продолжают работать, однако, чтобы не получить штраф, сотрудники должны предъявить полицейским документ-пропуск.

Как рассказали в мэрии города, пропуска вызвали три дня. Для этого в городе было организовано 112 телефонов для записи, 16 пунктов и работали 392 сотрудника, которые выдавали пропуска.

В первый день пропуска получили 7,5 тысячи предприятий. А уже на следующий день еще 15 тысяч человек. Всего же пропуска выдали работникам 34,2 тысячи фирм, компаний и организаций.

В городской администрации добавили, что выдача разрешений официально завершена. Однако в каждом районе будут еще работать горячие линии, по которым могут проконсультировать желающих.

Кроме этого, консультации можно получить по многоканальному телефону экстренного ситуационного центра для информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства - 8-804-333-32-31.

КОНКРЕТНО

Куда звонить о районах*

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Телефоны: 235-51-35; 230-05-20; 235-15-66; 235-71-00; 235-72-00; 235-89-55; 233-48-74; 235-73-11; 235-85-00; 233-41-95;

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Телефоны: 8-928-157-35-21; 8-909-420-25-36; 8-918-555-63-05; 236-33-15; 266-68-90; 262-61-66; 262-69-49; 242-15-27;222-32-23; 242-08-66; 244-40-28;

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Телефоны: 264-04-72; 264-06-10; 262-45-43; 262-47-81; 262-29-15; 262-05-35; 240-69-19; 262-07-25; 244-16-04; 240-58-55; 262-58-18; 282-25-93;

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Телефоны: 240-94-31; 8-928-116-04-86; 8-918-554-13-14; 8-918-890-25-89; 8-988-944-62-82; 240-35-27; 240-71-40; 240-94-31; 240-45-45; 240-63-81;

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Телефоны: 8-989-500-89-22; 210-40-91; 210-42-48; 200-62-59; 245-00-84; 245-19-51; 245-44-85; 245-58-64; 210-52-47; 245-03-54; 245-52-09; 245-03-45; 245-00-59;245-18-95; 210-42-48; 210-40-91; 210-40-75; 210-40-76; 245-50-52; 245-42-56.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Телефоны: 8-988-948-67-10; 8-988-941-57-40; 8-988-946-64-78; 8-988-943-06-78; 8-900-124-97-75; 8-952-415-80-56; 8-908-513-96-41; 8-903-463-43-85; 8-999-698-54-21; 8-950-863-03-20;

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Телефоны: 8-988-946-20-11; 8-988-946-20-12; 8-989-616-61-27; 8-989-616-61-23; 8-928-600-90-58; 8-928-600-89-29; 8-928-600-89-76; 8-928-600-89-71; 210-09-51; 210-09-73;

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Телефоны: 222-47-69; 290-59-55; 222-45-85; 222-33-67; 222-69-00; 222-77-24; 222-44-98; 222-12-06; 222-54-69; 224-75-10.

*По данным Администрации Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU