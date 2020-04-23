Ростовчанка несколько дней расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

23 Апр 2020 2020-04-23T11:17:03+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что с его карты кто-то списал 12 тысяч рублей. В итоге ростовчанин написал заявление о пропаже денег в ближайшем отделе, и стражи порядка приступили к поиску злоумышленников.

Какого же было из удивление, когда они вышли на след 20-летней горожанки. Девушка отпираться не стала и сразу же во всем призналась. Она рассказала полицейским, что нашла банковскую карту в районе остановки, а после решила оставить ее у себя.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по Ростовской области, в течение нескольких дней она расплачивалась ею в магазинах города. В ведомстве добавили, что в отношении дамочки уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Суда девушка будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU