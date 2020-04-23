В Ростовской области объявили конкурс граффити ко Дню Победы

23 Апр 2020 2020-04-23T11:43:30+03:00

Для участия в конкурсе до 15 мая необходимо подать в заявку с эскизами граффити. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Ростовской области ко Дню Победы объявили конкурс граффити. Об этом сообщили в региональном правительстве. Речь идет о молодежной акции «Яркая Победа». Так, всем желающим предлагают нарисовать маршалов Победы, героев Великой Отечественной войны и сюжеты, посвященные 75-летнему юбилею Великой Победы.

- Для участия в конкурсе до 15 мая необходимо подать в заявку с эскизами граффити, - рассказали организаторы. - В мае-июне конкурсной комиссией будут определены лучшие работы, которые и будут реализованы на специальных представленных площадках.

При этом участниками акции могут стать не только жители Ростовской области, но и ребята и молодежные творческие коллективы из других регионов России и государств. Связаться с организаторами, подать заявку и задать интересующие вопросы можно по электронной почте, которая указана ниже.

ВАЖНО!

Заявки и эскизы граффити принимаются по электронной почте sfgi@rostovpatriot.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU