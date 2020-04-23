В Ростове-на-Дону на Западном Land Rover на зебре сбил пенсионера

23 Апр 2020 2020-04-23T12:05:52+03:00

Врачи скорой часто оказывают пострадавшим помощь в любое время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В среду, 22 апреля, в городе Ростове-на-Дону в Западном жилом массиве произошло дорожное происшествие с участием дорогой иномарки. Инцидент случился на улице Доватора около 16:40.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, по предварительным данным, водитель за рулем внедорожника Land Rover в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил пожилого мужчину. В результате происшествия, пострадал 74-летний пенсионер.

В ведомстве добавили, что с травмами сбитого ростовчанина на автомобиле скорой помощи доставили в ближайшую больницу.

По факту аварии в настоящее время проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Известно, что еще одно происшествие произошло в этот день в городе Новочеркасске, там при пожаре в жилом доме спасли мужчину, который получил ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU