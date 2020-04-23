Житель Ростовской области угнал мотоцикл друга

23 Апр 2020 2020-04-23T12:17:39+03:00

В Ростовской области на карандаш полицейских попал 20-летний житель одного из хуторов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он забрал его из гаража, чтобы покататься

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В Ростовской области на карандаш правоохранителей попал 20-летний житель одного из хуторов Родионово-Несветайского района. Случилось это после того, как его заподозрили в угоне.

Оказалось, что молодой человек взял мотоцикл своего друга, чтобы покататься. Для этого он залез к нему в гараж. А чтобы преступление не раскрыли, после поездки решил спрятать железного коня. Но это ему не помогло.

Как рассказали в донском главке, владелец транспортного средства написал заявление в полицию, а стражи порядка нашли угонщика. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решения суда он будет дожидаться дома.

При этом, как добавили в ведомстве, мотоцикл марки «Ирбис» уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU