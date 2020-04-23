Житель Ростовской области угнал мотоцикл друга
В Ростовской области на карандаш правоохранителей попал 20-летний житель одного из хуторов Родионово-Несветайского района. Случилось это после того, как его заподозрили в угоне.
Оказалось, что молодой человек взял мотоцикл своего друга, чтобы покататься. Для этого он залез к нему в гараж. А чтобы преступление не раскрыли, после поездки решил спрятать железного коня. Но это ему не помогло.
Как рассказали в донском главке, владелец транспортного средства написал заявление в полицию, а стражи порядка нашли угонщика. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решения суда он будет дожидаться дома.
При этом, как добавили в ведомстве, мотоцикл марки «Ирбис» уже вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU