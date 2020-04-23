Донские власти рассказали, нужно ли иметь разрешения клиентам такси

23 Апр 2020 2020-04-23T16:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские власти объяснили, какие документы должны быть у клиентов при поездке на такси. Если человек вызвал машину и решил поехать на работу, у него должно быть разрешение, выдача которых проходила в Ростове-на-Дону. В случаях, описанных в поставление 272, когда уехать из дома необходимо, специальные разрешения не требуются. Чтобы подтвердить ту или иную причину выхода их дома, пассажиру такси необходимо иметь при себе соответствующие документы.

В пресс-службе правительства Ростовской области также сообщили, что все водители такси должны обзавестись разрешениями для беспрепятственной работы в донской столице. Речь идет о тех, чьи таксопарки зарегистрированы в Ростове. В случае, если работодатель находится за пределами города, шофер должен иметь справку, которую власти выдавали еще в начале апреля.

У водителей нет полномочий выяснять есть ли у пассажира необходимые документы. Он в любом случае сможет продолжить заказ. Поэтому, если у таксиста пропуск имеется, а у клиента нет, и он покинул дом по причинам, которые не зафиксированы в 272 поставлении, штраф получит только пассажир. Далее в ситуации будет разбираться суд.

Напомним, что в ростовские власти прекратили выдачу разрешений на передвижение по городу. Всего такие документы получили почти полмиллиона жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону выявили еще 71 случай заражения коронавирусом. Всего в Ростовской области уже 469 человек больны COVID-19 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU