2020-04-23T16:50:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Донские власти рассказали, нужно ли иметь разрешения клиентам такси

В правительстве также объяснили, какие документы должны быть у водителя
Дадаян Давид
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Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону, новости на 23 апреля 2020 года.Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону, новости на 23 апреля 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Донские власти объяснили, какие документы должны быть у клиентов при поездке на такси. Если человек вызвал машину и решил поехать на работу, у него должно быть разрешение, выдача которых проходила в Ростове-на-Дону. В случаях, описанных в поставление 272, когда уехать из дома необходимо, специальные разрешения не требуются. Чтобы подтвердить ту или иную причину выхода их дома, пассажиру такси необходимо иметь при себе соответствующие документы.

В пресс-службе правительства Ростовской области также сообщили, что все водители такси должны обзавестись разрешениями для беспрепятственной работы в донской столице. Речь идет о тех, чьи таксопарки зарегистрированы в Ростове. В случае, если работодатель находится за пределами города, шофер должен иметь справку, которую власти выдавали еще в начале апреля.

У водителей нет полномочий выяснять есть ли у пассажира необходимые документы. Он в любом случае сможет продолжить заказ. Поэтому, если у таксиста пропуск имеется, а у клиента нет, и он покинул дом по причинам, которые не зафиксированы в 272 поставлении, штраф получит только пассажир. Далее в ситуации будет разбираться суд.

Напомним, что в ростовские власти прекратили выдачу разрешений на передвижение по городу. Всего такие документы получили почти полмиллиона жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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