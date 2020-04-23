2020-04-23T12:43:27+03:00
Общество

Психолог МЧС: используйте самоизоляцию для общения с семьей

Специалист ведомства Юлия Плужникова рассказала, как ростовчанам сохранить психическое здоровье
Ольга ГОПАЛО
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Нынешний период – удачная возможность улучшить отношения, в том числе с детьми.Нынешний период – удачная возможность улучшить отношения, в том числе с детьми.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области уже несколько недель объявлен режим самоизоляции из-за которого многие жители региона вынужденно остаются в своих квартирах и домах. Цель - не допустить возникновения корнавирусной инфекции. При этом жизнь в четырех стенах многим дается не легко. О том, как помочь себе и близким рассказала представитель психологической службы регионального управления МЧС России Юлия Плужникова.

По ее словам, противоэпидемические ограничения привели к существенным изменениям условий повседневной жизни людей. И, что вполне закономерно, отразились на психологическом состоянии. При этом одним из наиболее значимых проблемных факторов в нынешних реалиях становится тревога за собственное здоровье и благополучие близких.

Поэтому первое, что надо сделать, чтобы вернуть психологическое равновесие, это начать планирование собственной деятельности, разделяя ее на локальные задачи. И тогда успех в решении каждого конкретного дела будет усиливать чувство контроля над собственной жизнью в целом. Кроме этого, важны дозированные физические нагрузки. А выполнение даже простого комплекса упражнений способно привести к улучшению эмоционального состояния.

- Ну, и конечно, принципиально важно соблюдение информационной гигиены – использование в качестве информационных источников только проверенные СМИ, не позволяющие себе публикации недостоверных фактов, - сообщила специалист во время брифинга в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Помимо этого во время самоизоляции важно позаботиться и о состоянии близких людей. И здесь принципиально значимым моментом является уважение к личному пространству друг друга, а также грамотно организованное взаимодействие между членами семьи. При этом стоит помнить и о том, что нынешний период – удачная возможность улучшить отношения, в том числе с детьми.

- Обычно мы много времени проводим на работе и внимание детям уделяем совсем недостаточно, - подчеркнула Юлия Плужникова. - А сейчас есть возможность заняться общим делом – от настольных игр до совместного творчества. Это поможет укрепить связь между поколениями семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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