2020-04-23T13:04:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Немецкие ученые выяснили, что смертность от COVID-19 ниже, чем от гриппа

Эксперт рассказал "КП", что влияет на рост числа зараженных коронавирусом и почему эта инфекция все равно опасней обычного гриппа
Дадаян Давид
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Архив "КП"Архив "КП"
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Вирусологи из Германии провели массовое тестирование всех жителей коммуны Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, которая считается одной из главной эпидмозоной COVID-19 в стране. Ученые пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что коронавирусом переболели куда больше человек, чем показывает официальная статистка. Дело в том, что многие перенесли инфекцию бессимптомно. С учетом новых данных, стало ясно - смертность от "чумы 2020" составляет только 0,37%. Это противоречит официальным данным по Германии, которые оперируют цифрой 1,98%, то есть в пять раз выше.

Получается, что летальность "ковида" даже ниже, чем у обычного сезонного гриппа. Возникает вопрос: почему, вопреки этим данным, вирус до сих пор относится к категории крайне опасным? Об этом "КП" рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета — Александра Федулова:

- Рост числа заболевших зависит от мер по борьбе с эпидемией или их отсутствием. А летальность (процент пациентов, умерших от этой болезни) определяется уровень доступности к медпомощи и ее качеством. В нашем случае высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе, - рассказал специалист.

К примеру, в Великобритании, которая изначально не ввела карантин в стране, смертность составляет 13%. Подобная ситуация наблюдается и в Швеции. Однако в России, власти которой ввели жесткие меры еще когда больных было мало, - летальность меньше 1%.

Возникает вопрос: но если у «ковида» летальность сравнима с обычным гриппом, то почему коронавирус считается таким опасным?

Во-первых, ключевой показатель опасности любой инфекции — это репродуктивное число: сколько человек, не имеющих иммунитета, в среднем может заразить носитель вируса на инкубационной стадии. Для COVID-19 этот показатель, предположительно, составляет от 2-2,5 — что выше, чем у сезонного гриппа.

Кроме этого, основной способ борьбы с гриппом — вакцинация и строгий карантин, как например в образовательных организациях. Стало понятно, что на данный момент эффективен только последний вариант борьбы с вирусом. Однако, этот метод делает инфекцию еще более опасной, потому что исключает возможность противостоять ему другими способами. Именно это и отличает коронавирус от любого другого сезонного гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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