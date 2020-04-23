Парень из Ростовской области угнал у друга мотоцикл
20-летний житель Родионово-Несветайского района обокрал друга. Как рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, дончанин угнал мотоцикл прямо из гаража своего знакомого.
Пострадавший заявил о пропаже транспортного средства в полицию.
В ходе предварительного расследования было установлено, что мотоцикл похитил его близкий приятель. Подозреваемый рассказал, что изначально хотел просто покататься, а потом испугался наказания и спрятал похищенную технику.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»), - сообщили в ГУ МВ по Ростовской области.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а мотоцикл вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU