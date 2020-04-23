Парень из Ростовской области угнал у друга мотоцикл

23 Апр 2020 2020-04-23T14:49:04+03:00

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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20-летний житель Родионово-Несветайского района обокрал друга. Как рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, дончанин угнал мотоцикл прямо из гаража своего знакомого.

Пострадавший заявил о пропаже транспортного средства в полицию.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мотоцикл похитил его близкий приятель. Подозреваемый рассказал, что изначально хотел просто покататься, а потом испугался наказания и спрятал похищенную технику.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»), - сообщили в ГУ МВ по Ростовской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а мотоцикл вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU