Пенсионер из Ростовской области нанял киллера для двух бизнесменов из-за страха потерять земелю
В донской столице 65-летний пенсионер предстанет перед судом за попытку организовать заказное убийство двух бизнесменов. Об том сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что подрезаемый боялся, что предприниматели заберут принадлежащие ему земельные участки в хуторе Каменном Броде в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Мужчина предложил своему знакомому убить бизнесменов и передал ему деньги для покупки огнестрельного оружия. Несостоявшийся киллер сообщил об этом в полицию.
- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст 33, ст 30 и 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух лиц по найму), - отметили в ведомств.
В настоящее время организатор покушения находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU