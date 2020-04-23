2020-04-23T15:01:20+03:00
Общество

Пенсионер из Ростовской области нанял киллера для двух бизнесменов из-за страха потерять земелю

Подозреваемого заключили под стражу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый заключен под стражуПодозреваемый заключен под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В донской столице 65-летний пенсионер предстанет перед судом за попытку организовать заказное убийство двух бизнесменов. Об том сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подрезаемый боялся, что предприниматели заберут принадлежащие ему земельные участки в хуторе Каменном Броде в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Мужчина предложил своему знакомому убить бизнесменов и передал ему деньги для покупки огнестрельного оружия. Несостоявшийся киллер сообщил об этом в полицию.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст 33, ст 30 и 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух лиц по найму), - отметили в ведомств.

В настоящее время организатор покушения находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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