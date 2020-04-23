В донской столице идет замена лифтового оборудования

23 Апр 2020 2020-04-23T15:32:24+03:00

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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в донском регионе, Фонд капитального ремонта продолжает проводить определенные виды работ в многоквартирных домах, которые вошли в программу капремонта этого года.

- Мы приступили к реализации программы капитального ремонта еще зимой, - рассказал директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков. – Некоторые объекты уже сданы, акты выполненных работ подписаны. Полностью закончены работы на 8 объектах. Уже установлено новое лифтовое оборудование в трех домах в Ростове-на-Дону: ул. Добровольского, 11/7. ул. Орбитальная, 64, ул. Вятская, 63/1. В Новочеркасске завершены работы по замены системы электроснабжения в доме на ул. Котовского, 7 и пр. Ермака, 86 б, произведена замена кровли в г. Аксае, в доме по адресу ул. Чичерина, 150. Один завершенный объект в г. Семикаракорске, еще один в поселке Нижний Саловск.

В настоящее время в многоквартирных домах не проводятся работы, которые требуют присутствия рабочих в квартирах собственников. Но продолжаются работы по замене систем электроснабжения, кровель, фасадов, установке нового лифтового оборудования.

- При проведении этих работ контакт с собственниками, которые находятся в режиме самоизоляции, практически сведен к нулю, установленные санитарные нормы соблюдаются, - сообщил Владислав Крюков.- Наиболее активно сейчас идут работы по замене лифтового оборудования. В этом году в Ростовской области запланировано заменить 231 лифт в 87 многоквартирных домах. В донской столице будет установлено 163 новых лифтов в 63 домах. В настоящее время работы ведутся на 18 объектах.

Напомним, что по программе капитального этого года планируется провести разные виды работ больше чем в 2000 многоквартирных домах. По решению Правительства Ростовской области собственники освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на два месяца – апрель и май.