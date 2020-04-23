2020-04-23T15:30:24+03:00
Общество

Жителей Ростовской области обязали указывать контактные данные при покупке билетов на поезд

Людям придется сообщать дополнительную информацию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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При покупке билетов на поезда действуют новые правилаПри покупке билетов на поезда действуют новые правилаФото: Александр ГЛУЗ
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В четверг, 23 апреля, все пассажиры при покупке билета на поезд РЖД должны указывать номер мобильного телефона или e-mail. Данную норму закрепили на законодательном уровне.

Теперь пассажиров будут оперативно информировать об изменениях в расписании движения поездов. Людям на электронную почту или телефон будут приходить сообщения об изменениях движения поезда, на который куплен билет.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса изменилось движение поездов по многим направлениям. Людям рекомендовано соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без лишней необходимости. Согласно последним данным, в Ростовской области коронавирусом заболели уже 469 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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