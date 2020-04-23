2020-04-23T15:36:23+03:00
Общество

Волгодонские атомщики уделяют особое внимание безопасности АЭС

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Специалисты отдела охраны окружающей среды и цеха обеспечивающих систем Ростовской АЭС реализуют комплекс мероприятий, направленных на снижение минерализации водоема-охладителя атомной станции. Одно из таких мероприятий – организация системы продувки водоема-охладителя АЭС призвана обеспечить на высоком уровне экологическую безопасность водоема-охладителя в рамках законодательства РФ, создать условия для надежной работы оборудования Ростовской АЭС.

Эта производственная операция направлена на поддержку высокого уровня безопасной работы энергоблоков и экологической безопасности.

- Для любого замкнутого водного пространства важным вопросом является концентрация солевого состава воды. Естественное испарение, усиливаемое из-за повышенной температуры воды, приводит к накапливанию солей естественного происхождения. И решается она главным образом путем водообмена - создания повышенной продувки и соответствующей подпитки водоема. Ежегодно мы обновляем более 30 млн кубических метров воды, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская.

Повышенное солесодержание воды может влиять не только на работу теплообменного оборудования АЭС, но и на рекреационное значение водоема, сохранение ихтиофауны и флоры водохранилища. В связи с этим необходимость своевременного выполнения продувки актуальна каждый год. Мероприятие заключается в частичной замене объема водоема путем сброса воды в приплотинный плес и закачке свежей воды насосной станцией. К указанным работам ежегодно привлекаются гидробиологи и ихтиологи.

Продувка водоема – охладителя проводится на Ростовской АЭС постоянно в комплексе с другими экологическими мероприятиями, с учетом особенностей его гидрохимического и гидробиологического состояния, с 2010 года. Процедура не оказывает негативного воздействия продувочных вод на структурно-функциональные характеристики водных сообществ приплотинного плеса Цимлянского водохранилища и водоема-охладителя.

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