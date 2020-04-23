У ростовчанки изъяли шесть килограммов запрещены пилюль для похудения

23 Апр 2020 2020-04-23T17:15:20+03:00

Дама организовала канал поставки препаратов из Казахстана и торговала ими через Инстаграм

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В Ростове-на-Дону на карандаш правоохранительных органов попалась местная жительница, у которой нашли килограммы пилюль для похудения. Канал поставки лекарств, содержащих запрещенный препарат, был организован из Казахстана.

Как рассказали в Южной оперативной таможне, из незаконного оборота было изъято более шести килограммов запрещенных к свободному обороту медицинских препаратов. Все они - для снижения веса, являющиеся также анорексигенными средствами. Изъятыетаблетки были направлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что в своем составе они содержат сильнодействующее вещество «сибутрамин» общей массой свыше 3,4 килограмма.

Выяснилось, что дама через Инстаграм организовала Интернет-магазин, где фактически под видом косметических средств реализовывала медицинские препараты для снижения веса. Дома она вела свою бухгалтерию - сколько и кому продавала.

В итоге в отношении дамочки возбуждены разу два уголовных дела по статьям «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта». Не исключено, что ее могут и посадить. Однако решение будет принимать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU