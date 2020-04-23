В Ростовской области льготная стерилизация кошек и собак пройдет в особых условиях из-за коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T18:03:36+03:00

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В Ростовской области 30 апреля пройдет день льготной стерилизации собак и кошек. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии.

Правда, в условиях пандемии коронавируса, он состоится в особых условиях. В частности, записываться на прием надо будет заранее, а приходить к четко назначенному времени. При этом сопровождать животное может только один человек, а владелец должен иметь средства индивидуальной защиты: перчатки и маску. Также в ветлечебницу не рекомендуется приходить хозяевам с симптомами острого респираторного заболевания.

При этом стоимость операции для четверолапого будет на треть дешевле обычного тарифа, приводить можно не только домашних любимцев, но и уличных животных. Специалисты уверены, что таким образом, можно снизить число бездомных барсиков и шариков.

К слову, следующие дни льготной стерилизации запланированы на 28 мая, 25 июня и 30 июля.

КОНКРЕТНО

Как записаться на прием*

• Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8 (86342) 4-06-08;

• Батайск, пер. Дачный, 26, тел. 8 (86354) 5-86-17;

• Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. 8 (86383) 2-69-09;

• ст. Вешенская Шолоховского района, пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 2-17-87;

• Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. 8 (8639) 27-48-67;

• Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

• Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68;

• Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

• Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

• Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел. 8 (8635) 24-91-43;

• Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. 8 (86369) 2-04-49;

• Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. 8 (863) 251-82-09;

• Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. 8 (863) 210-80-90;

• Ростов-на-Дону, ул.Брестская, 2/81, тел. (863) 206-14-50;

• Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. 8 (86356) 4-14-10;

• Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. 8 (8634) 64-49-11;

• пос.Тарасовский, ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

• Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. 8 (8636) 22-27-00.

*По данным Управления ветеринарии по РО.

ИСТОЧНИК KP.RU