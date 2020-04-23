2020-04-23T18:25:05+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону за последние сутки выписали больше 200 штрафов

Двоих оштрафовали на семь с половинной тысяч рублей
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 23 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 23 апреля 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области только за последние 24 часа полицейские выписали 224 штрафа за нарушение режима самоизоляции. Однако заплатить за них придется, только если к такому решению придет суд. Сегодня стало известно, что зачастую суды возвращают такие протоколы и человек не платить в казну.

Тем не менее, по данным регионального правительства, с начала введения в регионе ограничительных мер в связи с пандемией правоохранители выписали уже 3894 протоколов об административных нарушениях.

139 человек оштрафовали на 15 тысяч рублей. 23 апреля стало известно, что еще двое жителей Дона получили штрафы по 7,5 тысяч рублей и сейчас их общее число - 39. Плюс еще один человек наказан на 3 тысячи рублей, а обще количество - 5 протоколов. Также за последние сутки еще 3 нарушителя самоизоляции могут заплатить по 1 тысячи рублей, а всего таких людей - 10.

Кроме этого, одного оштрафовали на 5 тысяч рублей и двоих на 2 тысячи.

Напомним, что в донском регионе уже 469 человек больны коронавирусом. За минувшие сутки специалисты выявили еще 71 случай заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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