Матчи российского чемпионата по футболу могут доиграть в Ростове

23 Апр 2020 2020-04-23T18:59:54+03:00

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Некоторые футбольные клубы запланировали обратиться в РПЛ и РФС и предложить доиграть оставшиеся матчи чемпионата России.

В обращении будут значиться города с наиболее благоприятной эпидобстановкой, а именно Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Грозный. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров. Клубы уточнили, что если в каком-то из перечисленных регионов будет продлена самоизоляция, то матчи могут пройти в городах, где количество зараженных наименьшее.

Матчи скорее всего пройдут с пустыми трибунами. А трансляция будет вестись на федеральных каналах. Предложение о доигрывании сезона-2019/20 будет направлено сегодня, 23 апреля. Ответ должен прийти 27 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU