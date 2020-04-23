2020-04-23T18:59:54+03:00
Спорт

Матчи российского чемпионата по футболу могут доиграть в Ростове

В списке возможных городов-претендентов Краснодар, Сочи и Грозный
Виктория Никитина
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Матчи чемпионата России могут доиграть в донской столице. Фото: соцсетиМатчи чемпионата России могут доиграть в донской столице. Фото: соцсети
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Некоторые футбольные клубы запланировали обратиться в РПЛ и РФС и предложить доиграть оставшиеся матчи чемпионата России.

В обращении будут значиться города с наиболее благоприятной эпидобстановкой, а именно Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Грозный. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров. Клубы уточнили, что если в каком-то из перечисленных регионов будет продлена самоизоляция, то матчи могут пройти в городах, где количество зараженных наименьшее.

Матчи скорее всего пройдут с пустыми трибунами. А трансляция будет вестись на федеральных каналах. Предложение о доигрывании сезона-2019/20 будет направлено сегодня, 23 апреля. Ответ должен прийти 27 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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