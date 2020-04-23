2020-04-23T19:40:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог Александр Лукашев предположил, что Россия выходит на плато по коронавирусу

Общее количество зараженных начало заметно сужаться
Виктория Никитина
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Россия, вероятно, выходит на плато по коронавирусуРоссия, вероятно, выходит на плато по коронавирусуФото: "КП" Архив
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Вирусолог Александр Лукашев сообщил, что есть вероятность того, что Россия выходит на плато по коронавирусу.

Общее количество зараженных постепенно уменьшается. В понедельник было зафиксировано значительное снижение числа заболевших - по стране было зафиксировано 4 268 случаев. Хотя за предыдущий день цифра была значительно больше - 6 060. Но во вторник цифры снова выросли, но все равно общее количество было меньше шести тысяч. В среду заболевших стало еще меньше. Статистика за последние дни выглядит так:

16.04 — +3448

17.04 — +4070

18.04 — +4785

19.04 — + 6060

20.04 — + 4268

21.04 — + 5642

22.04 — +5236

23.04 — +4 774

Динамику в разговоре с KP.RU оценил известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - сообщил эксперт. - Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим. Так что, данные за последние дни могут означать не просто колебание в цифрах, а действительно значимый результат.

- Можно ли считать, что мы уже выходим на плато? Или об этом говорить пока рано?

- С большой вероятностью это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице.

Есть вероятность, что уменьшение количества в понедельник обосновано тем, что на Пасху лаборатории работали не очень активно. А статистика обычно приходит по анализам за предыдущий день.

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Остановка роста заболеваемости коронавирусом ожидается в конце апреля-начале мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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