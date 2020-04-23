Вирусолог Александр Лукашев предположил, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Вирусолог Александр Лукашев сообщил, что есть вероятность того, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Общее количество зараженных постепенно уменьшается. В понедельник было зафиксировано значительное снижение числа заболевших - по стране было зафиксировано 4 268 случаев. Хотя за предыдущий день цифра была значительно больше - 6 060. Но во вторник цифры снова выросли, но все равно общее количество было меньше шести тысяч. В среду заболевших стало еще меньше. Статистика за последние дни выглядит так:
16.04 — +3448
17.04 — +4070
18.04 — +4785
19.04 — + 6060
20.04 — + 4268
21.04 — + 5642
22.04 — +5236
23.04 — +4 774
Динамику в разговоре с KP.RU оценил известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - сообщил эксперт. - Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим. Так что, данные за последние дни могут означать не просто колебание в цифрах, а действительно значимый результат.
- Можно ли считать, что мы уже выходим на плато? Или об этом говорить пока рано?
- С большой вероятностью это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице.
Есть вероятность, что уменьшение количества в понедельник обосновано тем, что на Пасху лаборатории работали не очень активно. А статистика обычно приходит по анализам за предыдущий день.
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Остановка роста заболеваемости коронавирусом ожидается в конце апреля-начале мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU