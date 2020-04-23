В Ростове правоохранитель на служебном авто протаранил движущуюся ж/д платформу

23 Апр 2020 2020-04-23T20:06:00+03:00

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В донской столице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и товарного состава.

Авария случилась сегодня, 23 апреля, на станции Ростов-Товарный. По полученным данным, ревизор УТ МВД по СКФО ехал на служебной машине LADA Largus через железнодорожный переезд. Водитель из-за забора и стены помещения не смог увидеть движущуюся железнодорожную платформу и в результате этого произошло столкновение. К счастью, сам правоохранитель не пострадал.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СКР Анна Терземан.

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ИСТОЧНИК KP.RU