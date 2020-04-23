В новой волне коронаируса в Китае винят Россию

23 Апр 2020 2020-04-23T21:05:16+03:00

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Жители Поднебесной, оказывается, рано обрадовались тому, что коронавирус отступил. Ухань только начала возвращаться в привычный ритм жизни, как на Китай обрушилась новая волна коронавируса.

По информации KP.RU, вспышка зафиксирована в Харбине, столице 38-миллионной провинции Хэйлунцзян, бедного региона на северо-востоке КНР. Стоит отметить, что именно эта часть граничит Россией. Пока новых зараженных немного - несколько сотен человек. Большая часть прибыли с противоположного берега Амура, там ведется активная торговля с Приморьем и осуществляется множество взаимных контактов. Именно поэтому многие китайские блогеры винят Россию в новой вспышке коронавируса.

Но способы борьбы с эпидемией внедряются достаточно странные. Власти Харбина сообщили, что с 27 по 29 апреля в городские районы, где отмечена вспышка вируса, перестанет поступать электричество и вода. Причина не была объяснена. Но это будет сделано явно не из-за ремонтных работ.

- В Харбине 10 миллионов жителей, с четверга в город запрещён въезд для машин, не имеющих харбинских номеров, в двух районах уже введена полная блокада. При этом ещё одна вспышка вируса отмечена в Северо-Западном Китае, в Сиане. Но в этом городе, несмотря на всё его значение, жёсткой блокады почему-то не вводят. Ведь вторая волна коронавируса вместе с очередным карантином может окончательно убить китайскую экономику. Что заставляет задуматься, а на чьей стороне играют власти северо-восточного региона, ведь они наверняка понимают: в дотационной провинции Хэйлунцзян карантин грозят социальным взрывом у самых границ России, - сообщил китаист Николай Вавилов.

Еще одна вспышка была зафиксирована в Пекине, в элитном районе Чаяон. Отметим, что здесь проживает больше всего иностранцев, а также тут находятся зарубежные посольства, в том числе российское и американское и офисы крупнейших корпораций. Сейчас передвижение по району ограничено.Есть вероятность, что это связано с дополнительными мерами безопасности из-за того, что 26-29 апреля ожидается собрание Постоянного комитета парламента КНР, где должны быть приняты важные политические решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU