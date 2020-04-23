Ростовская колония открыла собственный интернет-магазин

23 Апр 2020 2020-04-23T21:49:12+03:00

Товары можно заказывать онлайн и оформлять доставку на дом

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Исправительная колония в Ростове открыла интернет-магазин.

Инициатором открытия такого сервиса стала ИК № 10. В ассортименте есть сувенирная продукция, мангалы, беседки, мебель для школ и офисов, термосы и маскировочные костюмы. Также в магазине представлена и пищевая продукция, а именно фасованное растительное масло. Товары можно заказать онлайн и оформить доставку на дом.

- Производственная служба ИК-10 разработала и запустила интернет-сайт с ассортиментом товаров, производимых в учреждении, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

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Сладости предназначались ее знакомому, оказавшемуся за решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU