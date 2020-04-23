2020-04-23T22:12:23+03:00
Общество

После окончания режима самоизоляции откроются кафе только на 5 столов

Более вместительные получат разрешение на открытие позже
Виктория Никитина
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Сначала будут открываться малогабаритные кафеСначала будут открываться малогабаритные кафеФото: "КП" Архив
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После окончания режима самоизоляции предприятия общепита будут открываться постепенно.

Роспотребнадзор подготовил для этого специальные рекомендации. KP.RU сообщает, что сначала заработают заведения, общая площадь которых менее 50 квадратных метров и вмещают не более 10 человек. Соответственно, там должно быть всего 5 столов на 1-2 человека, а расстояние между столами не менее метра. На данном этапе будут запрещены банкеты и посуда должна быть либо одноразовой, либо проводиться тщательная дезинфекция многоразовой.

Если в регионе есть тенденция к снижению заболеваемости или идет спад по стране, то будет введен режим стабилизации. Будут открываться кафе, вмещающие до 20 человек. Банкеты уже разрешены, но в этом случае за столом должно быть также не больше 1-2 человек, а между столами расстояние от метра.

Штатный режим вступит в силу, когда в регионе не будет зараженных и будет наблюдаться стойкая тенденция к снижению заболеваний по стране. Тогда начнет работать всё, но с четким соблюдением санитарных правил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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