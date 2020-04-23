Василий Голубев: «Самбекские высоты» войдут в число популярнейших мест на Дону»

23 Апр 2020 2020-04-23T22:50:34+03:00

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Донской глава Василий Голубев посетил с инспекционным визитом строящийся мемориал «Самбекские высоты». Как отметил руководить Ростовской области во время выездного совещания, региональный военно-исторический комплекс готов практически на 100% .

Уже возведен информационно-выставочный центр, установлен памятник Солдату, обустроена Аллея памяти, высажен сад Победы. Помимо этого, в высокой степени готовности находится административно-хозяйственная зона, полностью обустроены инженерные сети и сооружения для объектов первого этапа строительства. На прилегающей территории установлена система автополива. До 5 мая будет завершена высадка цветов и кустарников, а также произведен сев газонного покрытия.

В практически готовом здании военно-исторического музея завершено устройство инженерных сетей. Помимо этого, в финальной стадии находятся внутренняя отделка, монтаж систем видеонаблюдения, противопожарной безопасности и оповещения.

Кроме того, до конца апреля ожидается строительство других объектов, входящих в состав мемориального комплекса - открытого амфитеатра на 350 мест, Высоты народной памяти и Аллеи каскадных водопадов.

Как считает губернатор Ростовской области, «Самбекские высоты» вполне могут стать одним их наиболее популярных мест Дона среди местных жителей и гостей региона.

- Строительные работы находятся в финальной стадии. Оцениваю готовность комплекса как хорошую. Общая строительная готовность приближается к стопроцентной. Открытие мы наметили на 30 августа – день полного освобождения Ростовской области от фашистской оккупации, - рассказал Василий Голубев после осмотра мемориала.

Отметим, что масштабный комплекс строится на добровольные пожертвования граждан и организаций, при этом часть работ финансируется из областной казны. Инициаторами создания «Самбекских высот» в честь 75-летия Победы и освобождения региона от немецко-фашистских оккупантов выступили шесть ветераны ВОВ вместе с поисковиками.

ИСТОЧНИК KP.RU