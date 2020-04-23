Главный санврач Ростовской области рассказал о заражении медиков коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T23:27:14+03:00

Евгений Ковалев рассказал, что медики тоже стали заражаться COVID-19 в Ростовской области.

Евгений Ковалев отметил, что путей инфицирования может быть несколько

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Коронавирусной инфекцией стали заболевать не только обычные граждане, но и медицинские работники, занимающиеся лечением COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев во время брифинга 23 апреля.

Руководитель регионального Роспотребнадзора не стал уточнять точное количество заразившихся медиков, однако отметил, что его слова касаются заболевания не только среди врачей больниц, но и также среднего и младшего персонала лечебных учреждений.

Как заметил Евгений Ковалев, одной из причин, ведущих к росту заболеваний коронавирусом среди медработников стала банальная нехватка средств индивидуальной защиты – перчаток и масок.

Однако только этим всплеск наблюдаемый заболеваемости объяснить нельзя, уверен главный санврач региона, а источники заражения для медиков могут находиться вне больниц.

- Да, сегодня есть случаи заболевания среди младшего, среднего медперсонала и врачей. Безусловно, это связно с профессиональной деятельностью, но источники заражения вирусом могут быть и другие, не связанные с работой, - сообщил Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU